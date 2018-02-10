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10.02.2018, 13:05

ВИДЕО: На перекрестке Хобуяама красный свет водителям не помеха

 (38)
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Я – журналист
EST 7

Вчера один таллиннский водитель опубликовал в социальной сети видео со своего видеорегистратора, на котором видно, как на перекрестке Хобуяама многие водители игнорируют красный свет и проезжают перекресток, подвергая опасности других участников движения.

Хотя на записи стоит старая дата, автор видео заверяет, что это вчерашняя съемка.

На видео видно, что красный свет игнорируют обычные водители, которые несмотря на запреты ставят в трудное положение городские автобусы, из-за чего водители автобусов на перекрестке должны опасно ускоряться.

“Что было бы, если бы все уважали друг друг друга и правила дорожного движения?” — воззвал автор видео в социальной сети.

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