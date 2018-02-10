ВИДЕО: На перекрестке Хобуяама красный свет не помеха даже для водителей автобусов

Вчера один таллиннский водитель опубликовал в социальной сети видео со своего видеорегистратора, на котором видно, как на перекрестке Хобуяама многие водители игнорируют красный свет и проезжают перекресток, подвергая опасности других участников движения.

Хотя на записи стоит старая дата, автор видео заверяет, что это вчерашняя съемка.

На видео видно, что красный свет игнорируют как простые водители, так и водители городских автобусов. Проехавшего перекресток на красный свет водителя автобуса не заставляет остановиться даже группа детсадовцев в светоотражающих жилетах, которая ждет на островке безопасности.

“Что было бы, если бы все уважали друг друг друга и правила дорожного движения?” — воззвал автор видео в социальной сети.