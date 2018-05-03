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03.05.2018, 15:09

ВИДЕО читателя: В Тарту пес намеревается угнать авто своего хозяина?


Я - журналист
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Если обычно машину водит человек, но в Тарту на Рииа посреди перекрестка был припаркован автомобиль, на водительском седеньи которого сиде пес.

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