ВИДЕО читателя: В Тарту пес намеревается угнать авто своего хозяина?

Если обычно машину водит человек, но в Тарту на Рииа посреди перекрестка был припаркован автомобиль, на водительском седеньи которого сиде пес.
03.05.2018, 15:09
Если обычно машину водит человек, но в Тарту на Рииа посреди перекрестка был припаркован автомобиль, на водительском седеньи которого сиде пес.
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