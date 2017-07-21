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21.07.2017, 10:21

ВИДЕО читателя: В Пирита громко пищат птенцы дятла

 (1)
rus.delfi.ee
EST 1

“С этой весны во время прогулок по утрам в районе Пирита-Козе слышен голос, который немного похож на сигнализацию. Сразу было очень трудно понять, что это. Однажды утром мой отец, отправившись гулять с собакой, взял с собой камеру, чтобы записать этот голос. Автор этого замечательного голоса — дятел со своими сыновьями”, — описывает автор видео славных деятелей из своего района.

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Я-ЖУРНАЛИСТ ТОП

ВИДЕО читателя: В Пирита громко пищат птенцы дятла

 (1)
21.07.2017
“С этой весны во время прогулок по утрам в районе Пирита-Козе слышен голос, который немного похож на сигнализацию. Сразу было очень трудно понять, что это. Однажды утром мой отец, отправившись гулять с собакой, взял с собой камеру, чтобы записать этот голос. Автор этого замечательного голоса — дятел со своими сыновьями”, — описывает автор видео славных деятелей из своего района.
Подробнее

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ВИДЕО читателя: В Пирита громко пищат птенцы дятла

 (1)
21.07.2017
“С этой весны во время прогулок по утрам в районе Пирита-Козе слышен голос, который немного похож на сигнализацию. Сразу было очень трудно понять, что это. Однажды утром мой отец, отправившись гулять с собакой, взял с собой камеру, чтобы записать этот голос. Автор этого замечательного голоса — дятел со своими сыновьями”, — описывает автор видео славных деятелей из своего района.
Подробнее