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13.06.2017, 13:26

ВИДЕО читателя: Этому водителю сугубо фиолетово до красного сигнала светофора

 (6)
rus.delfi.ee
EST

В редакцию Delfi читатель прислал видео о водителе, на которого ПДД, видимо, не распространяются. Инцидент произошел вчера вечером на Смуули теэ в Таллинне.

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