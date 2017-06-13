ВИДЕО читателя: Этому водителю сугубо фиолетово до красного сигнала светофора

В редакцию Delfi читатель прислал видео о водителе, на которого ПДД, видимо, не распространяются. Инцидент произошел вчера вечером на Смуули теэ в Таллинне.
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