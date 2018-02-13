Я - журналист Отправьте нам новость, фото или видео +
13.02.2018, 11:10

ВИДЕО читателя Delfi: Впервые в Нарве состоялся шоу-спектакль “Жизнь за гранью реальности”


Читатель Delfi
Читатель Delfi
EST
ВИДЕО читателя Delfi: Впервые в Нарве состоялся шоу-спектакль “Жизнь за гранью реальности”
kuvatõmmis

Впервые в Нарве состоялся шоу-спектакль “Жизнь за гранью реальности”.

Смотрите видео!

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

Я-ЖУРНАЛИСТ ТОП

ФОТО: Ожидание vs реальность. Потребителя возмутил действительный вид замороженной пиццы

 (34)
11.02.2018
Читатель Delfi рассказал, как после длинного трудового дня решил купить в магазине на ужин замороженную пиццу, но был шокирован несоответствием изображения на упаковке и содержимого.
Подробнее

ВИДЕО: На перекрестке Хобуяама красный свет водителям не помеха

 (45)
10.02.2018
Вчера один таллиннский водитель опубликовал в социальной сети видео со своего видеорегистратора, на котором видно, как на перекрестке Хобуяама многие водители игнорируют красный свет и проезжают перекресток, подвергая опасности других участников движения.
Подробнее

Последние новости

ФОТО: Ожидание vs реальность. Потребителя возмутил действительный вид замороженной пиццы

 (34)
11.02.2018
Читатель Delfi рассказал, как после длинного трудового дня решил купить в магазине на ужин замороженную пиццу, но был шокирован несоответствием изображения на упаковке и содержимого.
Подробнее

ВИДЕО: На перекрестке Хобуяама красный свет водителям не помеха

 (45)
10.02.2018
Вчера один таллиннский водитель опубликовал в социальной сети видео со своего видеорегистратора, на котором видно, как на перекрестке Хобуяама многие водители игнорируют красный свет и проезжают перекресток, подвергая опасности других участников движения.
Подробнее