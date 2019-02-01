01.02.2019, 18:00
ВИДЕО читателя Delfi: “Убийцы за рулем”. Водитель чудом не столкнулся с грузовиком, обгонявшим другие грузовики
“Я обратил внимание, что в последнее время количество аварий с участием тяжелых грузовиков сильно возросло, и это крайне опасно, поскольку речь идет уже не о новичках или любителях, а о профессионалах. Кроме этого, все понимают, что столкновение с машиной весом 15-20-30 тонн — несравнимо опаснее”, — пишет читатель Delfi попавший в опасную ситуацию.
“Я не хочу обвинять всех водителей грузовиков, но поведение на дорогах очень часто просто хамское, доходящее до открытого наплевательства на все ПДД. То есть, правило одно: кто больше, тот и прав. Вчера была каша на дорогах и она скапливается на разделительной полосе — так вот, через одного едут именно по этой “разделенке” и просто заваливают встречные машины этой кашей, видимость теряется на 2-3 секунды и ты метров 50 едешь в молочной бутылке”, — пишет читатель.
“А сегодня — уже просто открытое провоцирование встречного столкновения: водитель грузовика, имея прекрасную видимость намеренно выезжает на встречку ! Знаете, всегда уважал дальнобойщиков за их труд и опыт, всегда уступал при маневрах и т.д., но после этого случая моего “респекта” им на дорогах не будет”, — пишет водитель.