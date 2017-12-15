ВИДЕО читателя Delfi: Сморите, как в этом году прошла Нарвская зимняя ярмарка!

9 декабря 2017 года в Нарве состоялась традиционная зимняя ярмарка.
В этот раз ярмарка проходила в здании Нарвского филиала Ида-Вирумааского центра профессионального центра.
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ФОТО читателя Delfi: Солнечный Шарм-эш-Шейх — излюбленное место отдыха туристов всего мира(10)
11.12.2017
Похожее на раскаленный шар солнце, сказочной красоты закаты, красивейшие пляжи с белоснежным песочком, манящие подводные глубины с многообразием коралловых рифов и разноцветными тропическими рыбками, вкуснейшая еда: спелые фрукты, египетские сладости, пряности и специи в каждом блюде. Все это мой любимый Шарм-эш–Шейх, где недавно довелось побывать в очередной раз.