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15.12.2017, 09:00

ВИДЕО читателя Delfi: Сморите, как в этом году прошла Нарвская зимняя ярмарка!


Читатель Delfi
Читатель Delfi
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ВИДЕО читателя Delfi: Сморите, как в этом году прошла Нарвская зимняя ярмарка!
Фото носит иллюстративный характерFoto: Andres Putting

9 декабря 2017 года в Нарве состоялась традиционная зимняя ярмарка.

В этот раз ярмарка проходила в здании Нарвского филиала Ида-Вирумааского центра профессионального центра.

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