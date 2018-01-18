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18.01.2018, 07:25

ВИДЕО читателя Delfi: Рожденный в рубашке водитель фуры совершает на шоссе суперопасный маневр

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Я – журналист
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Читатель прислал в редакцию видео: фура обгоняет фуру непоследственно перед поворотом, а по встречке едет в это время легковушка.

В этот раз пронесло… Но не повторяйте увиденного!

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