ВИДЕО читателя Delfi: Пронесло! Под Тарту водитель совершает обгон в опасный момент

Читатель прислал видео, на котором видно, как Volvo совершает опасный обгон, едва избежав столкновения с направлявшимся ему навстречу автомобилем.
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История читательницы: злоключения с Lux Ekspress, "кидание меж границами" и чудо-пересадка посреди дороги(24)
16.03.2018
В редакцию русского Delfi поступило письмо от разгневанной читательницы. Женщина утверждает, что автобусный перевозчик Lux Ekspress предоставляет некачественную услугу, из-за чего ее поездка из Таллинна в Минск и обратно была испорчена. Фирма объяснила причины сложившейся ситуации и принесла клиенту свои извинения.
В редакцию Delfi обратилась читательница с жалобой на детскую игровую площадку в столичном торговом центре Rocca al Mare. По ее словам, ее дочь поцапарала там ногу, а работники не помогли ей и даже не извинились. Заведующая площадкой принесла извинения от лица фирмы, но подчеркнула, что всю необходимую помощь девочке оказали.
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Пассажир Temptrans: пришлось несколько часов ехать в автобусе со сломанной печкой в мороз!(44)
17.03.2018
К Delfi обратился читатель с жалобой на фирму Temptrans. По его словам, во время рейса из Санкт-Петербурга в Таллинн пассажирам пришлось несколько часов ехать в автобусе с вышедшей из строя печкой, в то время как на улице был мороз. По его словам, вместо того, чтобы вызвать новый автобус, водители ехали дальше, переодически останавливаясь назаправках.
История читательницы: злоключения с Lux Ekspress, "кидание меж границами" и чудо-пересадка посреди дороги(24)
16.03.2018
В редакцию русского Delfi поступило письмо от разгневанной читательницы. Женщина утверждает, что автобусный перевозчик Lux Ekspress предоставляет некачественную услугу, из-за чего ее поездка из Таллинна в Минск и обратно была испорчена. Фирма объяснила причины сложившейся ситуации и принесла клиенту свои извинения.