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19.03.2018, 11:25

ВИДЕО читателя Delfi: Пронесло! Под Тарту водитель совершает обгон в опасный момент

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Я – журналист
EST 5

Читатель прислал видео, на котором видно, как Volvo совершает опасный обгон, едва избежав столкновения с направлявшимся ему навстречу автомобилем.

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