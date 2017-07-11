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11.07.2017, 13:15

ВИДЕО читателя DELFI: Очередной таллиннский "шумахер", или Дерзкий маневр

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rus.delfi.ee
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Сегодня, 11 июня, в редакцию Delfi поступило видео читателя, где дерзкий водитель совершает маневр на дороге в Таллинне.

Водитель автомобиля Volkswagen так сильно торопился проехать туннель, что решил рискнуть и втиснуться между большим грузовиком и автомобилем, ехавшим во втором ряду.

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