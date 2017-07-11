ВИДЕО читателя DELFI: Очередной таллиннский "шумахер", или Дерзкий маневр

Сегодня, 11 июня, в редакцию Delfi поступило видео читателя, где дерзкий водитель совершает маневр на дороге в Таллинне.

Водитель автомобиля Volkswagen так сильно торопился проехать туннель, что решил рискнуть и втиснуться между большим грузовиком и автомобилем, ехавшим во втором ряду.