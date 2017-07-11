ВИДЕО читателя DELFI: Очередной таллиннский "шумахер", или Дерзкий маневр

Сегодня, 11 июня, в редакцию Delfi поступило видео читателя, где дерзкий водитель совершает маневр на дороге в Таллинне.
Водитель автомобиля Volkswagen так сильно торопился проехать туннель, что решил рискнуть и втиснуться между большим грузовиком и автомобилем, ехавшим во втором ряду.
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Читатель: почему на озере Маарду запрещены гидроциклы, и где их тогда можно использовать?(31)
11.07.2017
В редакцию Delfi обратился владелец гидроцикла Вячеслав. Когда он захотел обкатать покупку на озере Маарду, то рыбаки пригрозили вызвать блюстителей порядка. Читатель интересуется, действительно ли на Маардуском озере нельзя использовать гидроциклы, и где тогда на них вообще можно кататься.