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06.07.2017, 11:30

ВИДЕО читателя Delfi: Очень необычный забег на пляже Нарва-Йыэсуу


Читатель Delfi
Читатель Delfi
EST

2 июля на пляже около отеля Meresuu в Нарва-Йыэсуу состоялся забег с серфинг-досками — SurfRun.

Перед стартом основного забега были проведены зажигательная зумба-разминка, детские забеги и веселые розыгрыши, которые провела ведущая SKY Радио Дина Голубева. Музыкальное сопровождение мероприятия организовали диджеи SKY Радио Борис Горский и Алексей Исаченко.

Участники стартовали по пять человек с досками SUP и веслом. Трассу преодолевали по пляжу бегом с доской и веслом в руке, по морю на доске.

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