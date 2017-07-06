ВИДЕО читателя Delfi: Очень необычный забег на пляже Нарва-Йыэсуу

2 июля на пляже около отеля Meresuu в Нарва-Йыэсуу состоялся забег с серфинг-досками — SurfRun.
Перед стартом основного забега были проведены зажигательная зумба-разминка, детские забеги и веселые розыгрыши, которые провела ведущая SKY Радио Дина Голубева. Музыкальное сопровождение мероприятия организовали диджеи SKY Радио Борис Горский и Алексей Исаченко.
Участники стартовали по пять человек с досками SUP и веслом. Трассу преодолевали по пляжу бегом с доской и веслом в руке, по морю на доске.
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