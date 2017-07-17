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17.07.2017, 09:16

ВИДЕО читателя Delfi: Не успевал или не хотел тормозить? Водитель объехал пешеходов по встречной полосе

 (13)
Я – журналист
EST 2

Читатель прислал видео инцидента, произошедшего 10 июля около торгового центра Mustikas в Мустамяэ в Таллинне. Водитель автомобиля Mazda видимо решил, что не успеет затормозить и пропустить двух пешеходов с детскими колясками на нерегулируемом пешеходном переходе, и решил их объехать по встречной полосе.

“Благодаря моей реакции, аварию удалось избежать, между машинами оставались считанные сантиметры”, — пишет читатель.

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