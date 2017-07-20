ВИДЕО читателя Delfi: Многодетная лебединая семья плещется на озере Клоога

Читатель Delfi Андрес Тузберг поделился заснятым в Клоога видео, на котором лебединая семья с семью птенцами наслаждается хорошей погодой.

Находившиеся на берегу озера Клоога люди не пугали лебедей — наоброт, птицы будто ждали, не перепадет ли им от них чего-нибудь вкусненького.