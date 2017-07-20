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20.07.2017, 08:50

ВИДЕО читателя Delfi: Многодетная лебединая семья плещется на озере Клоога


Я – журналист
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Читатель Delfi Андрес Тузберг поделился заснятым в Клоога видео, на котором лебединая семья с семью птенцами наслаждается хорошей погодой.

Находившиеся на берегу озера Клоога люди не пугали лебедей — наоброт, птицы будто ждали, не перепадет ли им от них чего-нибудь вкусненького.

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