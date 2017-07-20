ВИДЕО читателя Delfi: Многодетная лебединая семья плещется на озере Клоога

Читатель Delfi Андрес Тузберг поделился заснятым в Клоога видео, на котором лебединая семья с семью птенцами наслаждается хорошей погодой.
Находившиеся на берегу озера Клоога люди не пугали лебедей — наоброт, птицы будто ждали, не перепадет ли им от них чего-нибудь вкусненького.
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ВИДЕО читателя Delfi: Не успевал или не хотел тормозить? Водитель объехал пешеходов по встречной полосе(37)
17.07.2017
Читатель прислал видео инцидента, произошедшего 10 июля около торгового центра Mustikas в Мустамяэ в Таллинне. Водитель автомобиля Mazda видимо решил, что не успеет затормозить и пропустить двух пешеходов с детскими колясками на нерегулируемом пешеходном переходе, и решил их объехать по встречной полосе.
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ВИДЕО читателя Delfi: Не успевал или не хотел тормозить? Водитель объехал пешеходов по встречной полосе(37)
17.07.2017
Читатель прислал видео инцидента, произошедшего 10 июля около торгового центра Mustikas в Мустамяэ в Таллинне. Водитель автомобиля Mazda видимо решил, что не успеет затормозить и пропустить двух пешеходов с детскими колясками на нерегулируемом пешеходном переходе, и решил их объехать по встречной полосе.