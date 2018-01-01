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01.01.2018, 11:40

ВИДЕО читателя Delfi: Дед Мороз приплыл в Нарву!

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Я – журналист
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ВИДЕО читателя Delfi: Дед Мороз приплыл в Нарву!
Delfi lugeja

Читатель Delfi прислал в редакцию забавный ролик, на котором Дед Мороз плывет в Нарву.

В роли Деда Мороза — депутат Нарвского горсобрания и популяризатор оздоровительного спорта Антон Праткунас.

Смотрите видео!

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