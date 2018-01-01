ВИДЕО читателя Delfi: Дед Мороз приплыл в Нарву!

Читатель Delfi прислал в редакцию забавный ролик, на котором Дед Мороз плывет в Нарву.
В роли Деда Мороза — депутат Нарвского горсобрания и популяризатор оздоровительного спорта Антон Праткунас.
Смотрите видео!
Зарегистрированные (0) Анонимные (1)
Я-ЖУРНАЛИСТ ТОП
Вот уже несколько лет подряд многие мои знакомые на новогодние и рождественские праздники отправляются в Москву за настроением, позитивом и подарками. В этом году и я решила последовать их примеру. Спохватилась, правда, поздно - уже за месяц до праздников все купейные билеты на поезд Таллин – Москва были распроданы, выкупила последнее место. Повезло.
Последние новости
Вот уже несколько лет подряд многие мои знакомые на новогодние и рождественские праздники отправляются в Москву за настроением, позитивом и подарками. В этом году и я решила последовать их примеру. Спохватилась, правда, поздно - уже за месяц до праздников все купейные билеты на поезд Таллин – Москва были распроданы, выкупила последнее место. Повезло.