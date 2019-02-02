02.02.2019, 10:22
ВИДЕО читателя Delfi: Чьи кони? На шоссе Таллинн-Нарва по проезжей части бежал “табун мустангов”(8)
Читатель Delfi прислал видео того, как на 15 километре шоссе Таллинн-Нарва по дороге смело бегут несколько “мустангов”.
Читатель Delfi прислал видео того, как на 15 километре шоссе Таллинн-Нарва по дороге смело бегут несколько “мустангов”.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.