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02.02.2019, 10:22

ВИДЕО читателя Delfi: Чьи кони? На шоссе Таллинн-Нарва по проезжей части бежал “табун мустангов”

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Delfi TV
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Читатель Delfi прислал видео того, как на 15 километре шоссе Таллинн-Нарва по дороге смело бегут несколько “мустангов”.

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