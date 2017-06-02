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02.06.2017, 21:30

ВИДЕО читателя Delfi: Безумный водитель BMW едет по тротуару

 (14)
Я – журналист
EST 6

Читатель прислал в редакцию видео, на котором запечатлена очень опасная ситуация, которую создал водитель ехавшего в сторону Ярве автомобиля BWM, решивший в целях экономии времени воспользоваться для передвижения тротуаром.

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