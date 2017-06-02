ВИДЕО читателя Delfi: Безумный водитель BMW едет по тротуару

Читатель прислал в редакцию видео, на котором запечатлена очень опасная ситуация, которую создал водитель ехавшего в сторону Ярве автомобиля BWM, решивший в целях экономии времени воспользоваться для передвижения тротуаром.
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ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: Гениальное инженерное сооружение — судоподъемник в Бельгии(1)
28.05.2017
Есть близ города Тьё в муниципалитете Ле Рёль провинции Эно самый большой в мире вертикальный судоподъемник Стрепи-Тьё. Он расположен рядом с трассой Е19, соединяющей Монс и Брюссель, как раз проезжая по которой, я мечтал посетить данное величественное сооружение человека, увиденное мной ранее на канале Дискавери в рубрике супермашины. И вот наконец-то я его посетил.
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ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: Гениальное инженерное сооружение — судоподъемник в Бельгии(1)
28.05.2017
Есть близ города Тьё в муниципалитете Ле Рёль провинции Эно самый большой в мире вертикальный судоподъемник Стрепи-Тьё. Он расположен рядом с трассой Е19, соединяющей Монс и Брюссель, как раз проезжая по которой, я мечтал посетить данное величественное сооружение человека, увиденное мной ранее на канале Дискавери в рубрике супермашины. И вот наконец-то я его посетил.