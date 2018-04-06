Участник грядущих учений “Ёж 2018”: я опоздаю на сборы из-за расписания автобусов!

В редакцию Delfi обратился взволнованный читатель. Силы обороны ждут тысячи резервистов на военные учения “Ёж 2018”, но, по словам написавшего, до сих пор не предложено ни одного решения: как добираться тем, кто живет далеко от места сборов, а выезжать надо до первых автобусов и поездов.

“Почему Силы обороны Эстонии не организуют по случаю такого крупного мероприятия бесплатные автобусы? Я должен быть в восемь утра в Тарту в пункте сбора, а первый автобус из Таллинна прибывает на автовокзал лишь в 8:12. Силы обороны будут оплачивать мою ночевку и сотен других тоже? Не у всех есть возможность воспользоваться автомобилем!” — написал в редакцию призванный на учения.

Силы обороны ответили на вопрос читателя. В случае, если участники “Ёж 2018” не прибудут в место сбора к назначенному времени, организация отмесется к этому с пониманием. Следует просто заблаговременно об этом сообщить.

“Советуем резервистам, кто из-за транспорта не успевает в место сборов к указанному времени, обязательно связаться с подразделением и сообщить об этом”, — сказал пресс-секретарь Сил обороны младший лейтенант Таави Лаазик. “Подразделение все понимает, ведь самое важное, что человек все же участвует в учениях”, — добавил он.