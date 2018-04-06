Я - журналист Отправьте нам новость, фото или видео +
06.04.2018, 16:50

Участник грядущих учений “Ёж 2018”: я опоздаю на сборы из-за расписания автобусов!

 (88)
Силы обороны: мы все понимаем, просто предупредите
Я - журналист
EST 24
RESERVVÄELASTE ÕPPUS SIIL 2008 KAITSEVÄE KESKPOLÜGONIL
фото иллюстративноеFoto: Arno Mikkor

В редакцию Delfi обратился взволнованный читатель. Силы обороны ждут тысячи резервистов на военные учения “Ёж 2018”, но, по словам написавшего, до сих пор не предложено ни одного решения: как добираться тем, кто живет далеко от места сборов, а выезжать надо до первых автобусов и поездов.

“Почему Силы обороны Эстонии не организуют по случаю такого крупного мероприятия бесплатные автобусы? Я должен быть в восемь утра в Тарту в пункте сбора, а первый автобус из Таллинна прибывает на автовокзал лишь в 8:12. Силы обороны будут оплачивать мою ночевку и сотен других тоже? Не у всех есть возможность воспользоваться автомобилем!” — написал в редакцию призванный на учения.

Силы обороны ответили на вопрос читателя. В случае, если участники “Ёж 2018” не прибудут в место сбора к назначенному времени, организация отмесется к этому с пониманием. Следует просто заблаговременно об этом сообщить.

“Советуем резервистам, кто из-за транспорта не успевает в место сборов к указанному времени, обязательно связаться с подразделением и сообщить об этом”, — сказал пресс-секретарь Сил обороны младший лейтенант Таави Лаазик. “Подразделение все понимает, ведь самое важное, что человек все же участвует в учениях”, — добавил он.

Читать еще

Я - журналист
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Участник грядущих учений “Ёж 2018”: я опоздаю на сборы из-за расписания автобусов!

06.04.2018
В редакцию Delfi обратился взволнованный читатель. Силы обороны ждут тысячи резервистов на военные учения “Ёж 2018”, но, по словам написавшего, до сих пор не предложено ни одного решения: как добираться тем, кто живет далеко от места сборов, а выезжать надо до первых автобусов и поездов.
Подробнее


Читатель Delfi о “чудесных вещичках” из войлока: новое — это хорошо забытое старое

02.04.2018
Более двух лет назад познакомилась с таким замечательным явлением как вещи из войлока. Не как в древнерусских селениях грубого, тяжелого и несгибаемого, а современного, тонкого и легкого.
Подробнее


ВИДЕО: Курьер так спешит доставить клиенту еду, что забывает о ПДД напрочь

31.03.2018
Читатель Delfi прислал в редакцию снятое на прошлой неделе в Таллинне видео, на котором видно, как курьер службы по доставке еды настолько спешит, что выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора и поворачивает на улицу с односторонним движением, направление которого с его собственным не совпадает.
Подробнее

Никакой Аюрведы! На таможне не пропустили заказанный по почте индийский препарат

28.03.2018
В редакцию Delfi обратился читатель, который заказал по почте индийский препарат, но не получил его, потому что посылку не пропустили на таможне. Налогово-таможенный департамент объясняет причину.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100114
179,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107642001
129,60 €
77,76 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106282002
124,20 €
74,52 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €

Читательница: моей 8-летней дочке в зоомагазине продали хомяка. Это законно?

28.03.2018
В редакцию русского Delfi прислала письмо читательница Анастасия — мать 8-летней девочки. По словам женщины, ее дочери продали хомяка. Это вообще законно? На вопрос читательницы отвечают соответствующие ведомства.
Подробнее


ВИДЕО: Опасные маневры в городе: эстонский "герой" показал южным соседям, как надо ездить

27.03.2018
Читатель Delfi прислал видео, снятое на улицах города Сигулда в Латвии, на котором автомобиль Toyota с эстонскими номерами мчится мимо других участников движения, совершая при этом чрезвычайно опасные маневры.
Подробнее

ФОТО читателя Delfi: Отдых в Хургаде — заряд позитива на весь предстоящий год

24.03.2018
15 марта вернулся из Хургады через одну туристическую фирму. Отдыхом остался доволен. Оговорюсь сразу, это было четвертое посещение Хургады и седьмое Египта. Погода за пятнадцать дней позволила вдоволь накупаться и загореть до неприличия.
Подробнее

Таксист: почему Таллиннский департамент транспорта перестал выдавать лицензии?

23.03.2018
В редакцию Delfi обратился таксист Михаил, который никак не может получить в Таллиннском департаменте транспорта необходимые ему для работы разрешения. По сообщению департамента, выдача лицензий временно приостановлена из-за болезни чиновников.
Подробнее


"Уехал, а все равно что-то должен": в Эстонии требуют заплатить за страховку зарегистрированного на Кипре автомобиля

21.03.2018
Читатель Delfi Андрей прислал в редакцию свою историю взаимоотношений с Эстонским фондом дорожного страхования и Департаментом шоссейных дорог. По словам мужчины, его автомобиль зарегистрирован в другой стране, однако фонд продолжает присылать ему уведомления об оплате, которые он не может получать, так как больше не живет по своему почтовому адресу в Эстонии. Ведомства проясняют ситуацию.
Подробнее