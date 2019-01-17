"У нас шутят: "Если хочешь заиметь врага, то порекомендуй ему работу в Omniva"

У меня были пробные дни на этом предприятии в течение недели, работа начиналась в 4:00 утра, домой приезжал в 20:00, иногда позже, то, что описывает бывший работник, это правда. Можно, конечно, начинать работу и с 8:00, но тогда не успеешь рассортировать и развезти посылки. Когда пришло время подписать трудовой договор, узнал, что это субподрядчик (MOVANO), зарплату обещали 1000, не меньше, но это почти без выходных, 500 на счет, остальное в конверте… Отказался моментально.

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Пишу вам насчет Omniva. Работал там пару лет назад, в общей сложности проработал больше года. Работал как курьер в Põhja-Tallinna kandekeskus.

Поначалу, когда устроился, все было хорошо, но через полгода начали прибавлять работы, перерабатывать приходилось. А зимой бывало вообще был ужас, так как другие курьеры могли заболеть и приходилось делать их работу. Бывало, что целый месяц работаешь по 12 часов с понедельника по субботу.

Еще хотелось бы добавить, что начальство, которое руководило курьерами, вообще не прислушивалось к нашим просьбам. Все руководители не проходили через работу курьера, и получается, что они не знают суть работы, дороги и много других факторов. Моментами даже могли посмеяться над претензиями к работе.

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Я работал в этой фирме три месяца (через подрядчика) и скажу вам, что все, что написано в статье, правда! Условия ужасные, объем работы дают больше, чем реально выполнить, зарплаты не соответствуют объему работы.

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Я работаю в Omniva сейчас. Все действительно так, как и написал этот мужчина. Комментарий от Omniva — вранье. Потому как теперь почтальон в день не успевает выполнить свой район полностью, так как объем работы очень большой, и почта и реклама остается на второй день. Районы тоже увеличили после так называемого повышения зарплаты. Рекламы тоже стало больше. Поэтому и почтальон не успевает выполнять его. Хотя раньше действительно почтальон мог передохнуть во вторник и четверг. Сейчас ситуация изменилась, и теперь почтальон работает целую неделю на износ. То, что пишет Omniva про обед. Почтальон был бы и рад пойти на обед, но на обед нет времени у него. Все приходится делать почти бегом. Про туалет: если почтальон будет его искать, то на это действительно нет времени. Поэтому приходится терпеть по 10 часов, пока ты находишься на районе. Есть у нас люди, которые работают также бесплатно на Omniva, потому как хотят просто выполнять свою работу. И которые выходят тоже бесплатно и работают в субботу. 31 декабря так же. У всех нормальных людей был сокращенный рабочий день, а нас так завалили рекламой, что все работали по 10 часов вместо положенных по закону пяти часов.