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06.11.2017, 12:50

Стоит ли осуждать людей, поместивших своих родителей в дом престарелых?

 (21)
Я – журналист
EST
arvamus
Foto: Karin Kaljuläte

В обществе то и дело вспыхивают обсуждения проблемы пожилых людей, которых родственники вынужденно помещают в дома по уходу. В отношении близких такого пожилого человека часто звучат обвинения в неблагодарности. Читательница Delfi написала основательный комментарий, в котором рассказала, почему не хотела бы стать обузой для своих близких.

“Обычно имеющий чувство собственного достоинства пожилой человек сам не хочет становиться обузой для молодых. У меня два сына и я действительно не представляю, что, если я когда-нибудь не смогу ходить в туалет, они будут вытирать мне задницу и менять подгузники. От невестки не жду такого и подавно“, — написала женщина. Она рассказала, что сама какое-то время ухаживала за пожилой матерью и ей катастрофически не хватало для этого физических сил.

“Тем, кто считают, что дети должны родителям или что-то подобное, не стоит вообще заводить детей. Конечно, в любящей семье заботятся друг о друге, но любящий родитель никогда не захотят, чтобы дети сажали его на горшок. Он хочет, чтобы те сажали на горшок и растили своих детей. И для того, чтобы пожилой человек мог достойно встретить закат своей жизни, необходимо наличие достойных домов престарелых. Если человек всю жизнь работал, платил налоги и вырастил новых налогоплательщиков, то, я бы сказала, государство находится у него в долгу и могло бы оплатить его созданием достойных домов престарелых”, — подытожила женщина.

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