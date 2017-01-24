Государство по инициативе министра здоровья и труда Евгения Осиновского всерьез взялось за ликвидацию неравенства в зарплатах мужчин и женщин. Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, в котором как работодатель высказал свою точку зрения на планы правительства.

“Я являюсь работодателем 10 лет. Если у меня работает 5 человек — 2 женщины и 3 мужчин -, то практика показывает, что несмотря на возраст мужчин, когда понедельники могут быть синие, а в пятницу уже с обеда не следует рассчитывают на особое рвение к работе, работают они больше. Да, их коллеги-женщины находятся на работе, но каждый месяц они берут больничный — свой собственный или детский.

“Пойнт повествования. Я понимаю, что если ребенок болеет, то необходимо понять материнский инстинкт и разрешить женщине остаться с сопливым (серьезная болезнь, не правда ли?) ребенком дома на неделю, но у меня как у работодателя нет экономического интереса предлагать такому “работнику”, который на протяжении 18 лет каждый месяц потенциально проводит энное количество дней дома, дополнительное обучение за свой счет. Я не вижу, чтобы в ближайшее время он смог бы отдаваться лишь рабочим делам.

Это просто. Женщина — не мужчина и не может требовать мужскую зарплату. Даже с точки зрения разницы в физической силе: я не могу платить одинаковую сумму мужчине и женщине за работу на складе”.