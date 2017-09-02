Пожилой читатель — о соседстве с наркоманами: это был ужаснейший период жизни

Владелец помещения на улице Ситси, в котором в скором времени расположится пункт обмена шприцев, утверждает, что такие центры — возможность общества исправить свои ошибки. Однако жители этого дома устроили пикет и попросили министра здоровья и труда Евгения Осиновского что-то предпринять. О своем опыте проживания по соседству с наркоманами рассказал читатель Delfi.

“На протяжении некоторого времени я жил в одном подъезде с наркоманами и могу в открытую заявить: это было ужаснейший период жизни. Во-первых, их ритм и распорядок жизни — иные, нежели обычно”, — рассказал читатель и добавил, что грязи от такого соседства прибавилось, а дворник не справлялся.

“Их надо бояться и избегать. Например, мои дети моих внуков ко мне в гости больше не водили, я сам был вынужден выходить из дому. Также всячески приходилось избегать темноты и мест, где они “работают”. Порой лампочки в подъезде приходилось менять по нескольку раз в день”, — добавил автор письма.