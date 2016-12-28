В уходящем году немало читателей, возмущенных поведением нерадивых водителей, присылали в редакцию Delfi свои видео. Желаем вам, чтобы в 2017 году в вашей жизни не было опасных ситуаций на дорогах и вне их. Береги себя и не повторяйте этих ошибок ПДД!

ВИДЕО читателя Delfi: Водитель BMW не понимает, почему все стоят

Ekraanitõmmis lugeja videost

“Возможно только в Эстонии”, — описывает ситуацию читатель, приславший видео в редакцию Delfi Rahva hääl.

Loe edasi...

ВИДЕО читателя Delfi: Из-за таких водителей и случаются аварии на наших дорогах

“Интересно, что об этом думает полиция?“ — вопрошает наш читатель.

Loe edasi...

ВИДЕО читателя Delfi: Дорога — не место, чтобы сходить с ума!

Читатель Delfi прислал в редакцию Rahva hääl очередное видео, которое показывает рискованное поведение эстоноземельцев на дорогах.

Loe edasi...

ВИДЕО читателя Delfi: Водитель Audi совершает опасный обгон, грузовик отклонился в последний момент

Читатель Delfi прислал ролик, записанный на видеорегистратор в машине. На кадрах запечатлен автомобиль Audi, который совершает опасные маневры.

Loe edasi...

ВИДЕО читателя Delfi: Водитель перепутал полосы и нагло едет против потока

Читатель Delfi прислал видео, на котором запечатлена удивительная ситуация, произошедшая 3 июня на шоссе Таллинн-Нарва в районе Йыхви. На видео видно, как три машины обгоняют автобус, но затем средняя из них внезапно останавливается, так как прямо на нее несется на скорости 110 км/ч автомобиль, который едет против потока.

Loe edasi...

ВИДЕО читателя Delfi: Что в голове у этого водителя?

Внимательный читатель Delfi прислал в редакцию Rahva hääl видео, которое доказывает, что снятые на камеру в последнее время опасные ситуации на дорогах ничему не научили водителей.

Loe edasi...

ВИДЕО читателя Delfi: Опасный маневр водителя на выезде с заправки

Читатель прислал в редакцию Delfi Rahva Hääl видео с заправочной станции Olerex в Куусалу, где черный BMW, выезжая с заправки, совершает опасный маневр.

Loe edasi...

ВИДЕО читателя Delfi: Сколько нарушений ПДД насчитаете вы?

Читатель прислал Delfi видео, вопрошая, неужели дорожное движение в Тарту становится таким же нервным, как в Таллинне?

Loe edasi...

ВИДЕО читателя Delfi: Ну кто так совершает обгон?

Читатель прислал видео, снятое сегодня, 25 декабря. На видео видно, что сначала водитель идет на обгон автомобиля, а перестроившись на правую полосу резко начинает снижать скорость.

Loe edasi...