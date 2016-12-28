ВИДЕО читателя Delfi: Водитель BMW не понимает, почему все стоят
“Возможно только в Эстонии”, — описывает ситуацию читатель, приславший видео в редакцию Delfi Rahva hääl.
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ВИДЕО читателя Delfi: Из-за таких водителей и случаются аварии на наших дорогах
“Интересно, что об этом думает полиция?“ — вопрошает наш читатель.
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ВИДЕО читателя Delfi: Дорога — не место, чтобы сходить с ума!
Читатель Delfi прислал в редакцию Rahva hääl очередное видео, которое показывает рискованное поведение эстоноземельцев на дорогах.
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ВИДЕО читателя Delfi: Водитель Audi совершает опасный обгон, грузовик отклонился в последний момент
Читатель Delfi прислал ролик, записанный на видеорегистратор в машине. На кадрах запечатлен автомобиль Audi, который совершает опасные маневры.
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ВИДЕО читателя Delfi: Водитель перепутал полосы и нагло едет против потока
Читатель Delfi прислал видео, на котором запечатлена удивительная ситуация, произошедшая 3 июня на шоссе Таллинн-Нарва в районе Йыхви. На видео видно, как три машины обгоняют автобус, но затем средняя из них внезапно останавливается, так как прямо на нее несется на скорости 110 км/ч автомобиль, который едет против потока.
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ВИДЕО читателя Delfi: Что в голове у этого водителя?
Внимательный читатель Delfi прислал в редакцию Rahva hääl видео, которое доказывает, что снятые на камеру в последнее время опасные ситуации на дорогах ничему не научили водителей.
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ВИДЕО читателя Delfi: Опасный маневр водителя на выезде с заправки
Читатель прислал в редакцию Delfi Rahva Hääl видео с заправочной станции Olerex в Куусалу, где черный BMW, выезжая с заправки, совершает опасный маневр.
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ВИДЕО читателя Delfi: Сколько нарушений ПДД насчитаете вы?
Читатель прислал Delfi видео, вопрошая, неужели дорожное движение в Тарту становится таким же нервным, как в Таллинне?
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ВИДЕО читателя Delfi: Ну кто так совершает обгон?
Читатель прислал видео, снятое сегодня, 25 декабря. На видео видно, что сначала водитель идет на обгон автомобиля, а перестроившись на правую полосу резко начинает снижать скорость.
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