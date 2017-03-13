В воскресенье вечером в столкновении поезда и легкового автомобиля в Ида-Вирумаа погибли два человека. Этот поезд отправился из Таллинна в 15:27 и должен был прибыть в Нарву в 18:07. Но, по словам ехавшей в Нарву пассажирки, из-за аварии они добрались до пункта назначения только около 21:20.

”Мы подъезжали к переезду, машинист дал гудок, по обе стороны стояли машины с включенными фарами. Вдруг удар, толчок, поезд слегка завибрировал, завилял и стал останавливаться. Толчок был не очень сильный, те, кто стоял, не попадали с ног. Мы не поняли, что случилось — сначала подумали, что кто-то попал под поезд, потом пошел слух, что это машина”, — описала женщина произошедшее.

По ее словам, сперва к голове поезда побежали мужчины из машин на переезде, затем быстро приехали полиция, спасатели и скорая. ”Спасатели шли с другой стороны, но я видела медиков, которые сначала очень быстро бежали туда, а потом медленно возвращались обратно”, — поведала пассажирка, указав, что уже после этого стало ясно, что вероятнее всего спасать некого, люди погибли.

”Когда поезд остановился, сразу выключили свет — сначала было светло, потом стемнело и мы какое-то время сидели в темноте. Душно не было, время от времени включали кондиционер. Многие пошли в туалет, но он был закрыт. Проводница не хотела открывать, потому что нет воды — не смывается и может пойти через край. Понятно, что авария, но очень плохо, что в туалет не сходить”, — посетовала женщина, добавив, что потом уборную все-таки открыли.

Как рассказала очевидица, проводницы пересчитали пассажиров, их оказалось 57 человек. По вагонам ходили двое полицейских, которые спрашивали, все ли в порядке. Также они проверили документы и составили список пассажиров. Женщина подчеркнула, что Elron вернула всем пассажирам деньги за проезд.

”Эвакуировали нас грамотно: спасатели подставили лестницы и помогали спуститься, освещали фонариками, пока мы шли по грязи к автобусу. Но как-то слишком все затянулось, мы еще долго сидели в автобусе”, — отметила пассажирка.

”Когда выходили из поезда, проводница сказала, что надо радоваться, что все пассажиры, бригада и машинист живы-здоровы, и что поезд мог сойти с рельсов, мог быть и пожар, и взрыв”, — подытожила она.

Напомним, в воскресенье вечером в волости Йыхви в деревне Сомпа на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд Elron и легковой автомобиль Toyota Corolla. В результате аварии погибли двое мужчин в возрасте 27 и 29 лет, которые находились в автомобиле. По предварительным данным, водитель Toyota совершал обгон автомобилей, ожидавших, пока проедет поезд. Для выявления всех обстоятельств гибели людей Идаская префектура полиции возбудила уголовное производство.

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