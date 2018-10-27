Неприятный сюрприз в новостройке в Ласнамяэ: строители сначала перепутали плитку, а новый слой плитки положили поверх другого

Квартира была приобретена в ноябре 2017 года в строящемся доме от Merko. Был выбрал отделочный пакет Scandic для туалетной и ванной комнат.

Ближе к сдаче квартиры я обнаружил там пакет с другой плиткой Onice, о чем сразу же сообщил. Мы договорились переделать на изначально выбранный Scandic, что подразумевало снятие старой плитки и укладку новой. Но позже я обнаружил, что плитку начали класть поверх старой, преследуя меньшие затраты. Честно, не ожидал от Merko такого хода.

Как известно, на новое жилье действует гарантия два года, и после могут начаться серезные проблемы как с полом, так и со стенами, решать которые будет вдвойне сложнее из-за двойного слоя плитки. К тому же, уменьшилась и без того маленькая площадь ванной и туалетной комнат.

От реадакции:

Delfi обратился за комментарием к строительной фирме AS Merko Ehitus, чтобы разобраться в произошедшей ситуации и ее причинах.

Менеджер Merko Ehitus Симар Селезов объяснил, что неверная плитка в квартире читателя Delfi была установлена по ошибке строителей. Фирма якобы предложила ему за это компенсацию, но он на это не согласился.