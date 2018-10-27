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27.10.2018, 15:21

Неприятный сюрприз в новостройке в Ласнамяэ: строители сначала перепутали плитку, а новый слой плитки положили поверх другого

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комментарий Merko
neuromask
neuromask
 
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Galerii: 4 pilti
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Покупка квартиры в новом доме в районе Паэпарги в Ласнамяэ не предвещала беды. Однако когда строители положили в ванной не ту плитку, они решили не заморачиваться и просто положили новую плитку поверх другой. Покупателя это возмутило, а строительная фирма Merko проблемы не видит.

Квартира была приобретена в ноябре 2017 года в строящемся доме от Merko. Был выбрал отделочный пакет Scandic для туалетной и ванной комнат.

Ближе к сдаче квартиры я обнаружил там пакет с другой плиткой Onice, о чем сразу же сообщил. Мы договорились переделать на изначально выбранный Scandic, что подразумевало снятие старой плитки и укладку новой. Но позже я обнаружил, что плитку начали класть поверх старой, преследуя меньшие затраты. Честно, не ожидал от Merko такого хода.

Как известно, на новое жилье действует гарантия два года, и после могут начаться серезные проблемы как с полом, так и со стенами, решать которые будет вдвойне сложнее из-за двойного слоя плитки. К тому же, уменьшилась и без того маленькая площадь ванной и туалетной комнат.

От реадакции:

Delfi обратился за комментарием к строительной фирме AS Merko Ehitus, чтобы разобраться в произошедшей ситуации и ее причинах.

Менеджер Merko Ehitus Симар Селезов объяснил, что неверная плитка в квартире читателя Delfi была установлена по ошибке строителей. Фирма якобы предложила ему за это компенсацию, но он на это не согласился.

“Представленная им информация об использовании неправильных методов работы не отвечает действительности, так как новейшие технологии (смеси для кладки плитки с высокой адгезией, в данном случае Kiilto Super W) позволяют осуществлять кладку поверх старой плитки, и подобная технология используется все чаще”, — заверил Селезов.

Представитель Merko отмечает, что подтверждение этому можно найти и в соответствующих инструкционных материалов: в руководстве RT 84-11093-et “Ремонт мокрых комнат квартиры” данная технология рассматривается как один из возможных способов укладки плитки.

“Вызванное этим уменьшение площади комнаты — маргинальное. Например, в случае с ванной комнатой площадью в 4 м2 площадь комнаты уменьшается на 0,08 м2”, — добавил Селезов.

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