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04.09.2017, 16:56

Молодые нарвитяне преодолели языковой барьер с помощью музыки


Читатель Delfi
Читатель Delfi
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Молодые нарвитяне преодолели языковой барьер с помощью музыки
Delfi lugeja foto

С 23 по 28 августа в Нарвском молодежном центре проходил проект REMP (Estonian Russian Music Party). Организовали его студенты второго курса Нарвского колледжа Тартуского университета Татьяна Мишина, Елизавета Голубева и Юлиана Лубневская.

В проекте участвовали ребята из Куртна и Нарвы. Цель проекта была познакомить участников с эстрадной музыкой, развить толерантность и окунуться в культуры друг друга.

23 августа ребята из Куртна и Нарвы приехали в Нарвский молодежный центр, где в первый день они знакомились друг с другом, а в остальные дни готовили репертуар к отчетному концерту.

Молодежь была разделена на две группы: одни занимались подготовкой музыкальных номеров, другие ставили танцы. Воплощать идеи ребятам помогали лидеры проекта, а также приглашенные профессиональные хореографы Андрей Парамонов и Валерия Ветошкина. Местом для проведения концерта был выбран Нарвский колледж ТУ.

Языковой барьер был преодолен! Многие русскоязычные ребята стали лучше говорить и понимать на эстонском, то же самое можно сказать и об эстоноговорящей молодежи.

Публика была в восторге от выступления ребят — как и сами участники. С организаторами проекта мы пришли к выводу, что все что хотели мы сделали, все цели что поставили перед собой — достигли, а над ошибками будем работать. Проект-лагерь получился позитивный и продуктивный.

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