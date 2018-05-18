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18.05.2018, 11:45

ЛГБТ, БЮТИПК, “Стальная мякоть”, ПОНТ: какие еще новые названия для Кассы по безработице предложили читатели DELFI?!

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Töötukassa, töötu
Töötukassa, töötuFoto: Raido Vint

Руководитель Кассы по безработице Меэли Павел сделал предложение изменить название учреждения, поскольку оно уже не отвечает нынешним реалиям. Мы решили немного помочь чиновникам и призвали читателей портала DELFI покреативить и предложить свои варианты будущего названия. За два дня поступила почти сотня комментариев и сегодня мы публикуем наиболее выдающиеся из них.

Но прежде стоит отметить, что отношение наших читателей к Кассе по безработице по большей части далеко не позитивное. Многие уверены, что учреждение это бесполезное, а смена вывески ничего не даст и потребует лишь бессмысленной траты бюджетных средств.

Чувствуется, что комментаторы на своем опыте знакомы с деятельностью Кассы по безработице и знают, что говорят!

Итак, предлагаем вашему вниманию перлы творчества читателей русского Delfi.

  • Читатель с ником Ипполит подарил нам весьма многозначительное словосочетание, достойное запатентования и применения в самых широких областях народного хозяйства: “Стальная мякоть”

  • А вот комментатор Матвей, в отличие от сонма недовольных, уверен, что Касса по безработице достойна названия ШКОЛА ЖИЗНИ — там тебя научат, как разговаривать с работодателем, как себя преподнести, куда и как заходить, в общем, уму-разуму, а не хочешь — свободен.

  • С Матвеем, впрочем, в корне не согласен пользователь Знайка, предложивший такое название: Беспокасса или Бесполезная касса, и даже эстонский вариант Mõtetukassa

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    • Многие наши читатели восприняли наш призыв и вообще данную тему как способ поразмышлять более широко о смысле жизни.

    Как, например, комментатор с ником Бобротуха:
    “Так как в течение нескольких лет к деятельности Кассы по безработице добавились новые функции, то настало подходящее время для изменений”.
    Начнут продавать в офисах туалетную бумагу и авиабилеты?

    А название — “Касса по эвакуации”, когда там был — ощущение аэропорта, все сидят и ждут, куда их пошлют, попутно обдумывая перемещение в более благодатную страну.

    Или читатель-“однофамилец” известного модельера:

    Юдашкин
    “Ничего не надо переименовывать. Надо называть вещи своими именами. (смотри ниже предложения). Финский безработный получает за полтора года больше, чем у нас официальный средний заработок (про реальные не говорю, заплачу). О чём они? Назови её хоть ”Счастье Эстонии”, от этого ничего не изменится, пока у власти вороватые болтуны-временщики, а не грамотные и честные государственники.

    1. Дырка от бублика
    2. Дом терпимости
    3. Догорай моя лучинка, догорю с тобой и я.

    В России гипероружие всем народом называют, а у нас место, где дают унылые подачки”.

    Кто-то не стал ограничиваться лишь названиями для Кассы по безработице, и сразу предлагал еще и девизы и слоганы:

    за мной не занимать
    Касса самообслуживания для безработных. Наш девиз: “Ты cам остался без работы, теперь сам и ищи новую.” Таким образом название поменяется, а принцип работы — нет. (этот вариант, кстати, набрал больше всего "лайков" - 130, прим.редакции)

    И одним из самых популярных в редакции вариантов стала аббревиатура ПОНТ — Поддержка Отвергнутых Неработающих Трудящихся, которая как в сокращенном, так и расшифрованном варианте, на наш взгляд, наиболее полно отражает смысл и функции деятельности этого учреждения. Ее предложил незарегистрированный пользователь с ником кое-кто.

    Спасибо большое всем, кто принял участие в этом — мы подчеркиваем! — шуточном конкурсе. Надеемся, что ни сотрудники, ни клиенты этого, на самом деле, нужного учреждения, не восприняли слишком серьезно иронию и сарказм читателей Delfi!

    С другой стороны, даже такой блиц-опрос, если потрудиться вникнуть в ответы комментаторов, как мы думаем, способен предоставить немало пищи для размышления руководителям Кассы по безработице, если они действительно хотят не просто сменить вывеску, а позаботиться еще и об улучшении сути своей деятельности.

    А в комментариях на этот раз мы просим вам проголосовать за наиболее понравившиеся вам варианты из вышеперечисленных. (Предлагать новые тоже можно!)

    Вариант, который наберет больше всего голосов, мы направим руководству Кассы по безработице!

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