ЛГБТ, БЮТИПК, “Стальная мякоть”, ПОНТ: какие еще новые названия для Кассы по безработице предложили читатели DELFI?!

Читатель с ником Ипполит подарил нам весьма многозначительное словосочетание, достойное запатентования и применения в самых широких областях народного хозяйства: “Стальная мякоть”

А вот комментатор Матвей, в отличие от сонма недовольных, уверен, что Касса по безработице достойна названия ШКОЛА ЖИЗНИ — там тебя научат, как разговаривать с работодателем, как себя преподнести, куда и как заходить, в общем, уму-разуму, а не хочешь — свободен.

С Матвеем, впрочем, в корне не согласен пользователь Знайка, предложивший такое название: Беспокасса или Бесполезная касса, и даже эстонский вариант Mõtetukassa Читать еще

Многие наши читатели восприняли наш призыв и вообще данную тему как способ поразмышлять более широко о смысле жизни.

Как, например, комментатор с ником Бобротуха:

“Так как в течение нескольких лет к деятельности Кассы по безработице добавились новые функции, то настало подходящее время для изменений”.

Начнут продавать в офисах туалетную бумагу и авиабилеты?

А название — “Касса по эвакуации”, когда там был — ощущение аэропорта, все сидят и ждут, куда их пошлют, попутно обдумывая перемещение в более благодатную страну.

Или читатель-“однофамилец” известного модельера:

Юдашкин

“Ничего не надо переименовывать. Надо называть вещи своими именами. (смотри ниже предложения). Финский безработный получает за полтора года больше, чем у нас официальный средний заработок (про реальные не говорю, заплачу). О чём они? Назови её хоть ”Счастье Эстонии”, от этого ничего не изменится, пока у власти вороватые болтуны-временщики, а не грамотные и честные государственники.

Дырка от бублика Дом терпимости Догорай моя лучинка, догорю с тобой и я.

В России гипероружие всем народом называют, а у нас место, где дают унылые подачки”.

Кто-то не стал ограничиваться лишь названиями для Кассы по безработице, и сразу предлагал еще и девизы и слоганы:

за мной не занимать

Касса самообслуживания для безработных. Наш девиз: “Ты cам остался без работы, теперь сам и ищи новую.” Таким образом название поменяется, а принцип работы — нет. (этот вариант, кстати, набрал больше всего "лайков" - 130, прим.редакции)

И одним из самых популярных в редакции вариантов стала аббревиатура ПОНТ — Поддержка Отвергнутых Неработающих Трудящихся, которая как в сокращенном, так и расшифрованном варианте, на наш взгляд, наиболее полно отражает смысл и функции деятельности этого учреждения. Ее предложил незарегистрированный пользователь с ником кое-кто.

Спасибо большое всем, кто принял участие в этом — мы подчеркиваем! — шуточном конкурсе. Надеемся, что ни сотрудники, ни клиенты этого, на самом деле, нужного учреждения, не восприняли слишком серьезно иронию и сарказм читателей Delfi!