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22.06.2018, 09:30

ФОТО: Водители, заберите ваши номерные знаки!

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Я - журналист
EST 22
ФОТО: Водители, заберите ваши номерные знаки!
Delfi lugeja

Из-за ночного ливня в Таллинне некоторые автомобили потеряли свои регистрационные знаки.

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию и сообщил, что номерные знаки лежат на углу Туукри и Уус-Садама.

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