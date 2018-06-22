ФОТО: Водители, заберите ваши номерные знаки!

Из-за ночного ливня в Таллинне некоторые автомобили потеряли свои регистрационные знаки.
Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию и сообщил, что номерные знаки лежат на углу Туукри и Уус-Садама.
Из-за ночного ливня в Таллинне некоторые автомобили потеряли свои регистрационные знаки.
Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию и сообщил, что номерные знаки лежат на углу Туукри и Уус-Садама.
Projekti-müügijuht
UPONOR (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 02.07.2018
Raamatupidaja
VOLVO ESTONIA OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 29.06.2018
Juhatuse liige
HARIDUSE INFOTEHNOLOOGIA SA ...
Tähtaeg: 02.07.2018
Müügiesindaja
HUSQVARNA GROUP (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 22.06.2018
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