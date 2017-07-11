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11.07.2017, 16:15

ФОТО: В Юлемисте грузовик снес дорожные знаки — один столб представляет опасность

 (4)
Я – журналист
EST 1
ФОТО: В Юлемисте грузовик снес дорожные знаки — один столб представляет опасность
Lugeja foto

Читатель Delfi прислал в редакцию сделанные в Таллнне фотографии, на которой видно, как транспортировавший трактор грузовой автомобиль попытался проехать под виадуком Юлемисте.

Это ему не удалось и он снес два столба с дорожными знаками.

Движение на месте аварии нарушено, столб представляет собой угрозу для участников дорожного движения.

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