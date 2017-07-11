ФОТО: В Юлемисте грузовик снес дорожные знаки — один столб представляет опасность

Читатель Delfi прислал в редакцию сделанные в Таллнне фотографии, на которой видно, как транспортировавший трактор грузовой автомобиль попытался проехать под виадуком Юлемисте.

Это ему не удалось и он снес два столба с дорожными знаками.

Движение на месте аварии нарушено, столб представляет собой угрозу для участников дорожного движения.

