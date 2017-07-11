ФОТО: В Юлемисте грузовик снес дорожные знаки — один столб представляет опасность

Читатель Delfi прислал в редакцию сделанные в Таллнне фотографии, на которой видно, как транспортировавший трактор грузовой автомобиль попытался проехать под виадуком Юлемисте.
Это ему не удалось и он снес два столба с дорожными знаками.
Движение на месте аварии нарушено, столб представляет собой угрозу для участников дорожного движения.
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Читатель: почему на озере Маарду запрещены гидроциклы, и где их тогда можно использовать?(34)
11.07.2017
В редакцию Delfi обратился владелец гидроцикла Вячеслав. Когда он захотел обкатать покупку на озере Маарду, то рыбаки пригрозили вызвать блюстителей порядка. Читатель интересуется, действительно ли на Маардуском озере нельзя использовать гидроциклы, и где тогда на них вообще можно кататься.