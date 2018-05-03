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03.05.2018, 18:50

ФОТО: В Таллинне ребенка везли в прицепе с камнями и мусорным мешком

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Я - журналист
EST 109
Galerii: 2 pilti
Laps järelhaagise kastis Foto: Delfi lugeja

Читатель Delfi прислал в редакцию фото, сделанные сегодня в Таллинне. Внедорожник ехал с прицепом, в котором был мальчик лет 10-13 лет.

По словам читателя, машину с прицепом, в котором был ребенок, он заметил после обеда на перекрестке Вабадузе пуйстеэ и Мяннику теэ.

Читатель обратил внимание, что в прицепе был пакет, по всей видимости с мусором, а также два камня, которые в случае резкого маневра могли нанести травму мальчику.

“Стоя перед светофором, женщина спросила у мальчика, хочет ли он обратно в машину, а также в порядке ли все с ним. Дальше они продолжили путь так же”, — рассказал мужчина Delfi.

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