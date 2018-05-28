ФОТО: В Таллинне отпраздновали День независимости Грузии

26 мая 2018 года грузинская диаспорская организация “Грузинский дом” отметила 100-летие со дня образования Первой Демократической Республики Грузия. Торжественное мероприятие состоялось в Национальной библиотеке Эстонии и было финансово поддержано Министерством культуры и интеграционным фондом Эстонии

Присутствующих в зале гостей и грузин, проживающие в Эстонии, с этой датой поздравили посол Грузии в Эстонии г-жа Т. Ахвледиани, председатели диаспорских общин Литвы, Латвии и Украины. Представители всех трех стран подчеркнули великую дружбу между этими странами и Грузией.



Мероприятие было открыто государственным гимном Грузии и Эстонии, который в этот день исполнил фольклорный ансамбль “Элеле” из Грузии. Свое творчество было представлено эстонскими, молдавскими и украинскими танцорами и певцами. Грузинские танцы исполняли дети воскресной школы грузинской диаспоры — “Мзиури”. Два музыкальных номера были выполнены учеником фортепианной школы. Вечер завершился огненным Грузинским танцем. После концертом был устроен маленький торжественный прием.