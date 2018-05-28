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28.05.2018, 13:00

ФОТО: В Таллинне отпраздновали День независимости Грузии

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Gruusia iseseisvuse tähistamine
Gruusia iseseisvuse tähistamineFoto: DELFI

26 мая 2018 года грузинская диаспорская организация “Грузинский дом” отметила 100-летие со дня образования Первой Демократической Республики Грузия. Торжественное мероприятие состоялось в Национальной библиотеке Эстонии и было финансово поддержано Министерством культуры и интеграционным фондом Эстонии

Присутствующих в зале гостей и грузин, проживающие в Эстонии, с этой датой поздравили посол Грузии в Эстонии г-жа Т. Ахвледиани, председатели диаспорских общин Литвы, Латвии и Украины. Представители всех трех стран подчеркнули великую дружбу между этими странами и Грузией.


Мероприятие было открыто государственным гимном Грузии и Эстонии, который в этот день исполнил фольклорный ансамбль “Элеле” из Грузии. Свое творчество было представлено эстонскими, молдавскими и украинскими танцорами и певцами. Грузинские танцы исполняли дети воскресной школы грузинской диаспоры — “Мзиури”. Два музыкальных номера были выполнены учеником фортепианной школы. Вечер завершился огненным Грузинским танцем. После концертом был устроен маленький торжественный прием.

26 мая 1918 года была официально создана Демократическая Республика Грузия. Ровно 100 лет назад Национальный совет Грузии принял Закон о государственной независимости. Независимость Республики Грузия была признана ведущими европейскими государствами. Однако первая грузинской республика просуществовала всего три года, пока 25 февраля 1921 не была занята и оккупирована Красной армией.

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