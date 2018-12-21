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21.12.2018, 14:43

ФОТО: В Кохтла-Ярве состоялась конференция "Будущее уже наступило"


Алена Помогайба, ученица 9-го класса Основной школы Малева
Алена Помогайба, ученица 9-го класса Основной школы Малева
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Tulevik on juba saabunud.1
Tulevik on juba saabunud.1

Для кого-то успех может означать популярность и известность, для кого-то — богатство, а для участников конференции “Будущее уже наступило” успех — это возможность жить полной, интересной жизнью.

Ребята из девяти школ уезда встретились в декабре в Кохтла-Ярве, в Основной школе Малева, для того, чтобы познакомиться с интересными молодыми людьми, которые не ждут, когда они повзрослеют или когда настанут лучшие времена. Они не ждут, что кто-то предложит им что-то интересное или пригласит в совместный проект. Эти люди создают свою жизнь сами.

В течение полутора часов, которые пролетели как несколько минут, девять спикеров говорили о своей жизненной философии, о целях, о способах достижения этих целей. Получился своеобразный ТEDx, когда каждый спикер рассказывал об изобретенном им способе жить активно и интересно. Например, мы услышали 16-летнего предпринимателя, который уже даже проводит тренинги для тех, кто зарегистрирован в Кассе по безработице.

Познакомились с создателями программы “Молодежные новости”, которые превратили хобби в полезное для всех дело. Перед нами выступали активные молодые люди, которые занимаются социальным предпринимательством, спортом, молодежными проектами. Одна из главных мыслей всех спикеров была — не упускайте те возможности, которые предлагает вам жизнь. Они и сами этого не делают, поэтому и живут такой увлекательной жизнью. Некоторые выступающие говорили на русском языке, некоторые на эстонском, но языкового барьера практически не ощущалось.

А затем конференция продолжилась в рабочих комнатах, где на практике изучали деловой этикет для молодежи, создавали социальные предприятия, развивали лидерские качества. Этот день принес массу новых знаний, идей, хорошее настроение и вдохновение. Хочется поблагодарить наших выступающих: Andrei Sadovoi, Marina Smirnova, Nina Kopanadze, Ilja Telnov, Jelena Sitnikova, Artjom Danilov, Angelina Azjava, Oliver Villers, Kirill Volkov, Artjom Malahhov, Alissa Linter; партнеров — Sinu Vitatiim, нашего учителя истории и обществоведения Юлию Смирнову и учителя эстонского языка Ольгу Орленко , а также те организации, которые подержали наш проект — Noorte Osaluse fond, Eesti Noorteühenduste Liit,Eesti Noorsootöö Keskus, Haridus- ja Teadusministerium. Хотелось бы, чтобы такая конференция стала традиционной, так как это очень полезное и интересное мероприятие.

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