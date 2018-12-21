ФОТО: В Кохтла-Ярве состоялась конференция "Будущее уже наступило"

Ребята из девяти школ уезда встретились в декабре в Кохтла-Ярве, в Основной школе Малева, для того, чтобы познакомиться с интересными молодыми людьми, которые не ждут, когда они повзрослеют или когда настанут лучшие времена. Они не ждут, что кто-то предложит им что-то интересное или пригласит в совместный проект. Эти люди создают свою жизнь сами.

В течение полутора часов, которые пролетели как несколько минут, девять спикеров говорили о своей жизненной философии, о целях, о способах достижения этих целей. Получился своеобразный ТEDx, когда каждый спикер рассказывал об изобретенном им способе жить активно и интересно. Например, мы услышали 16-летнего предпринимателя, который уже даже проводит тренинги для тех, кто зарегистрирован в Кассе по безработице.



Познакомились с создателями программы “Молодежные новости”, которые превратили хобби в полезное для всех дело. Перед нами выступали активные молодые люди, которые занимаются социальным предпринимательством, спортом, молодежными проектами. Одна из главных мыслей всех спикеров была — не упускайте те возможности, которые предлагает вам жизнь. Они и сами этого не делают, поэтому и живут такой увлекательной жизнью. Некоторые выступающие говорили на русском языке, некоторые на эстонском, но языкового барьера практически не ощущалось.