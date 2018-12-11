ФОТО: Ученики Ида-Вирумаа знакомятся с культурно-историческим наследием родного края

В нашем проекте приняли участие ещё три школы Ида-Вирумаа: Силламяэская Ваналиннаская Школа, эстонские Мяэтагузеская и Йыхвиская основные школы.

Цель проекта: ознакомить учеников школ региона с культурно-историческим наследием родного края. В совместных мероприятиях учащихся школ с разными языками обучения заложить фундамент единого дружелюбного общества, уважающего и понимающего друг друга, укрепить взаимосвязи в области истории и культуры, сформировать систему ценностей, привносящих вклад в развитие молодёжи посредством практического сотрудничества и взаимной открытости. Через изучение истории и культуры поднять значимость региона и страны в целом, стараемся научить любить и ценить родные места, желание вернуться на родину. Развить языковые знания и умение общаться, сглаживать обусловленные культурно-языковой и национальной принадлежностью различия.

Идея проекта основана на уже ранее существующем проекте “Тойла — жечужина Эстонии”: инициативный педагог русского языка и литературы Людмила Петровна Загорулько уже не первый год готовит группу экскурсоводов из числа учеников, которая проводит экскурсии по посёлку Тойла и парку Тойла-Ору.

Культурно-историческое наследие этого места богато, но мало кто из учеников знает об этом. В местечке Тойла жили и работали очень известные люди. Это красивые и интересные места.

С начала этого учебного года более 200 учеников разных школ посетили наши экскурсии.

Благодаря поддержке Министерства культуры и Фонда интеграции мы смогли усовершенствовать нашу идею: текст экскурсии был переведён на эстонский язык и подготовлены экскурсоводы, для которых были приобретены рупоры и планшеты. Так же смогли купить фото принтер и ламинатор, с помощью которых сможем подготовить новые иллюстрационные материалы для экскурсий.