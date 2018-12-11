ФОТО: Ученики Ида-Вирумаа знакомятся с культурно-историческим наследием родного края

В программу проекта мы включили посещение ещё одного исторически интересного объекта — полярной Мызы Кукрузе.
Работники мызы провели игру “Найди код”: ребятам предложили взять смартфон и найти спрятанные в мызе QR-коды с вопросами и ответами на русском и эстонском языках, а также выполнить несколько заданий. Это очень веселый способ узнать, кто был хозяином мызы Кукрузе, что такое земля Санникова и откуда мы знаем, почему вымерли мамонты.
4 декабря около 100 учеников четырёх школ приняли участие в этой игре.
Кроме того в гости на мызу приходили северные ездовые собаки, которые вызвали неописуемый восторг ребят.
По окончании игры, ребята оставили свои впечатления на больших листах бумаги, получили памятные призы и отведали горячего чая с булочками.
Следующий этап проекта запланирован на 13 декабря — около 100 учеников четырёх школ посетят Эстонский национальный музей в городе Тарту. В программе мероприятия:
- экскурсия по музею, где ученики познакомятся с национальным достоянием Эстонии и увидят экспозицию финно-угорских народов,
- музейный урок “Кто или что есть эстонец?”.
14 декабря в рамках проекта приглашаем всех желающих на “День Прыгуна” в Ахтмеский спортхолл. Родоначальником этого спортивного мероприятия является спортивная кафедра нашей школы. В последние годы соревнования стали довольно популярными, обретая республиканский масштаб. В программе: прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки в высоту.
В наших планах по окончании проекта поддерживать сотрудничество школ. В рамках предприимчивого обучения продолжать проводить школьные экскурсии по парку Тойла-Ору и посёлку Тойла нашими учащимися под руководством педагогов на русском и эстонском языках.
Уверена, что участники проекта получат не только новые знания и умения, но и яркие впечатления и воспоминания от наших мероприятий, а так же сумеют обрести новых друзей и бесценный опыт общения.