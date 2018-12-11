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11.12.2018, 19:57

ФОТО: Ученики Ида-Вирумаа знакомятся с культурно-историческим наследием родного края


Galina Safronova
Galina Safronova
EST
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В сентябре 2018г. в Йыхвиской русской основной школе стартовал проект «Культурно-историческое наследие родного края», который финансово поддержан Министерством культуры и Фондом интеграции.

В нашем проекте приняли участие ещё три школы Ида-Вирумаа: Силламяэская Ваналиннаская Школа, эстонские Мяэтагузеская и Йыхвиская основные школы.

Цель проекта: ознакомить учеников школ региона с культурно-историческим наследием родного края. В совместных мероприятиях учащихся школ с разными языками обучения заложить фундамент единого дружелюбного общества, уважающего и понимающего друг друга, укрепить взаимосвязи в области истории и культуры, сформировать систему ценностей, привносящих вклад в развитие молодёжи посредством практического сотрудничества и взаимной открытости. Через изучение истории и культуры поднять значимость региона и страны в целом, стараемся научить любить и ценить родные места, желание вернуться на родину. Развить языковые знания и умение общаться, сглаживать обусловленные культурно-языковой и национальной принадлежностью различия.

Идея проекта основана на уже ранее существующем проекте “Тойла — жечужина Эстонии”: инициативный педагог русского языка и литературы Людмила Петровна Загорулько уже не первый год готовит группу экскурсоводов из числа учеников, которая проводит экскурсии по посёлку Тойла и парку Тойла-Ору.

Культурно-историческое наследие этого места богато, но мало кто из учеников знает об этом. В местечке Тойла жили и работали очень известные люди. Это красивые и интересные места.

С начала этого учебного года более 200 учеников разных школ посетили наши экскурсии.

Благодаря поддержке Министерства культуры и Фонда интеграции мы смогли усовершенствовать нашу идею: текст экскурсии был переведён на эстонский язык и подготовлены экскурсоводы, для которых были приобретены рупоры и планшеты. Так же смогли купить фото принтер и ламинатор, с помощью которых сможем подготовить новые иллюстрационные материалы для экскурсий.

В программу проекта мы включили посещение ещё одного исторически интересного объекта — полярной Мызы Кукрузе.

Работники мызы провели игру “Найди код”: ребятам предложили взять смартфон и найти спрятанные в мызе QR-коды с вопросами и ответами на русском и эстонском языках, а также выполнить несколько заданий. Это очень веселый способ узнать, кто был хозяином мызы Кукрузе, что такое земля Санникова и откуда мы знаем, почему вымерли мамонты.

4 декабря около 100 учеников четырёх школ приняли участие в этой игре.

Кроме того в гости на мызу приходили северные ездовые собаки, которые вызвали неописуемый восторг ребят.

По окончании игры, ребята оставили свои впечатления на больших листах бумаги, получили памятные призы и отведали горячего чая с булочками.

Следующий этап проекта запланирован на 13 декабря — около 100 учеников четырёх школ посетят Эстонский национальный музей в городе Тарту. В программе мероприятия:

- экскурсия по музею, где ученики познакомятся с национальным достоянием Эстонии и увидят экспозицию финно-угорских народов,

- музейный урок “Кто или что есть эстонец?”.

14 декабря в рамках проекта приглашаем всех желающих на “День Прыгуна” в Ахтмеский спортхолл. Родоначальником этого спортивного мероприятия является спортивная кафедра нашей школы. В последние годы соревнования стали довольно популярными, обретая республиканский масштаб. В программе: прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки в высоту.

В наших планах по окончании проекта поддерживать сотрудничество школ. В рамках предприимчивого обучения продолжать проводить школьные экскурсии по парку Тойла-Ору и посёлку Тойла нашими учащимися под руководством педагогов на русском и эстонском языках.

Уверена, что участники проекта получат не только новые знания и умения, но и яркие впечатления и воспоминания от наших мероприятий, а так же сумеют обрести новых друзей и бесценный опыт общения.

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