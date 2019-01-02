ФОТО: Почувствуй себя частью города! В Йыхви появилась необычная арт-инсталляция

Как пишут авторы идеи, эта инсталляция создана для того, чтобы каждый смог почувствовать себя частью Йыхви. Стать буквой “И”. Встань на место буквы “И”, под фонарь, над тобой зажжётся свет и ты станешь частью Йыхви. Пока горит свет подумай, что ты можешь сделать для того чтобы в городе стало приятнее жить.