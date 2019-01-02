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02.01.2019, 08:20

ФОТО: Почувствуй себя частью города! В Йыхви появилась необычная арт-инсталляция


Vlad Naumov
Vlad Naumov
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31 декабря 2018 года в Йыхви была открыта арт-инсталляция "Житель Йыхви", которую сделали сами жители города.

Как пишут авторы идеи, эта инсталляция создана для того, чтобы каждый смог почувствовать себя частью Йыхви. Стать буквой “И”. Встань на место буквы “И”, под фонарь, над тобой зажжётся свет и ты станешь частью Йыхви. Пока горит свет подумай, что ты можешь сделать для того чтобы в городе стало приятнее жить.

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