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30.11.2017, 09:19

ФОТО: Нехватка мест у магазина заставила припарковаться на островке безопасности

 (2)
Я – журналист
EST
ФОТО: Нехватка мест у магазина заставила припарковаться на островке безопасности
Lugeja foto

Читатель прислал в редакцию фотографию, сделанную на парковке у торгового центра Ülemiste, где на выходных не было свободны мест.

Один из водителей нашел выход из ситуации и припарковался на островке безопасности.

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