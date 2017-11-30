ФОТО: Нехватка мест у магазина заставила припарковаться на островке безопасности

Читатель прислал в редакцию фотографию, сделанную на парковке у торгового центра Ülemiste, где на выходных не было свободны мест.
Один из водителей нашел выход из ситуации и припарковался на островке безопасности.
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Опыт ”отоваривания” в Латвии: не удалось попасть в магазин, так как желающих слишком много(65)
17.11.2017
В связи с поднятием алкогольных акцизов и без того процветающая на настоящий момент приграничная торговля лишь увеличится. Читатель Delfi написал в редакцию письмо, в котором рассказал о своем последнем опыте закупок в Латвии, когда ему из-за огромного количества желающих даже не удалось попасть в магазин.
В обществе то и дело вспыхивают обсуждения проблемы пожилых людей, которых родственники вынужденно помещают в дома по уходу. В отношении близких такого пожилого человека часто звучат обвинения в неблагодарности. Читательница Delfi написала основательный комментарий, в котором рассказала, почему не хотела бы стать обузой для своих близких.