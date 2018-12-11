ФОТО: Красота и своеобразие Ида-Вирумаа в изобразительном искусстве

В конкурсе приняли участие более 100 учащихся в возрасте 6-19 лет из художественных школ, школ искусств, общеобразовательных школ, студий и дома творчества Эстонии и Нарвы.

Основная цель конкурса: объединить талантливую молодежь, занимающуюся изобразительным искусством, в совместной деятельности. Создать благоприятные условия для интегрированного изучения эстонского языка, толерантности и дружеского общения в творческом процессе, поощрять и мотивировать их интерес к занятиям изобразительным искусством. Для участников конкурса были предложены различные темы запечатления красоты и своеобразия Ида-Вирумаа. Экскурсия по городу для гостей дополнила позитивную информацию о Нарве, все были готовы к реализации своих тем и выбранных сюжетов. Результаты конкурсных работ оценивало компетентное жюри: Энн Тегова — член Союза художников Эстонии, педагог Детской художественной школы Тарту, Аймар Кристерсон — член Союза художников Эстонии, педагог Художественной школы Таллинна, художник Александр Дикушенко, заведующий художественным отделением Школы искусств Ахтме, Инга Ермакова — педагог Детской художественной школы Тарту. Победителями и призерами конкурса в четырех возрастных группах стали учащиеся художественных школ Нарвы, Пярну, Пылва, Ахтме. На выставке представлены работы конкурсантов, выполненные в различных техниках и материалах. Широкое разнообразие тем и сюжетов, раскрывающих красоту и своеобразие Ида-Вирумаа. Выставка открыта до 31 декабря.

Проект поддержали Министерство культуры Эстонии и Фонд интеграции.