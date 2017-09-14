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14.09.2017, 17:15

ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: На страну надвигаются дожди и грозы — в Пярну уже началось

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: На страну надвигаются дожди и грозы — в Пярну уже началось
Foto: Toomas Assak

Синоптики обещают, что в ближайшие дни Эстонию атакуют дожди и грозы. Похоже, что в Пярну "уже началось": читатель прислал в редакцию видео потопа на местном пляже.

Читатель отметил, что дождь сопровождается сильным ветром.


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