ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: На страну надвигаются дожди и грозы — в Пярну уже началось

Синоптики обещают, что в ближайшие дни Эстонию атакуют дожди и грозы. Похоже, что в Пярну "уже началось": читатель прислал в редакцию видео потопа на местном пляже.
Читатель отметил, что дождь сопровождается сильным ветром.
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