Я - журналист Отправьте нам новость, фото или видео +
08.01.2018, 08:30

ФОТО и ВИДЕО читателей Delfi: Стихия бушевала и в Таллинне, и в Питере

 (4)
Я – журналист
EST 10
ФОТО и ВИДЕО читателей Delfi: Стихия бушевала и в Таллинне, и в Питере
Foto: Andres Putting

В воскресенье Эстонию накрыл сильный шторм, в результате чего более 3000 домов остались без электричества, а в Хаапсалу ветер даже уронил рождественскую ель. Читатели Delfi поделились своими фото и видео.

“В воскресенье около 17:00 в Виймси из-за шторма на дорогу упало дерево. Благодаря быстрой реакции спасательного департамента дерево было убрано”, — написал один из читателей.

“Зимний шторм в Таллине. Большие волны обрушиваются на пирс Меривялья. Снято 7 января”, — написал другой.

А еще один читатель прислал фото из Санкт-Петербурга, который стихия также не обошла стороной.

Delfi lugeja
Delfi lugeja
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

Я-ЖУРНАЛИСТ ТОП

ФОТО и ВИДЕО читателей Delfi: Стихия бушевала и в Таллинне, и в Питере

 (4)
08.01.2018
В воскресенье Эстонию накрыл сильный шторм, в результате чего более 3000 домов остались без электричества, а в Хаапсалу ветер даже уронил рождественскую ель. Читатели Delfi поделились своими фото и видео.
Подробнее

Последние новости

ФОТО и ВИДЕО читателей Delfi: Стихия бушевала и в Таллинне, и в Питере

 (4)
08.01.2018
В воскресенье Эстонию накрыл сильный шторм, в результате чего более 3000 домов остались без электричества, а в Хаапсалу ветер даже уронил рождественскую ель. Читатели Delfi поделились своими фото и видео.
Подробнее