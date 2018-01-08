ФОТО и ВИДЕО читателей Delfi: Стихия бушевала и в Таллинне, и в Питере

В воскресенье Эстонию накрыл сильный шторм, в результате чего более 3000 домов остались без электричества, а в Хаапсалу ветер даже уронил рождественскую ель. Читатели Delfi поделились своими фото и видео.
“В воскресенье около 17:00 в Виймси из-за шторма на дорогу упало дерево. Благодаря быстрой реакции спасательного департамента дерево было убрано”, — написал один из читателей.
“Зимний шторм в Таллине. Большие волны обрушиваются на пирс Меривялья. Снято 7 января”, — написал другой.
А еще один читатель прислал фото из Санкт-Петербурга, который стихия также не обошла стороной.
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