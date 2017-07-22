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22.07.2017, 09:50

ФОТО читателя: Mercedes ехал по встречной, водитель говорил по телефону

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Liiklushuligaan
LiiklushuligaanFoto: Lugeja foto

Читатель Delfi в пятницу, двигаясь от церкви Каарли по улице Луйзе в сторону Кристийне, оказался в опасной дорожной ситуации, когда на односторонней улице ему навстречу ехал Mercedes, водитель которого к тому же во время езды говорил по телефону.

Читатель описал, что заметив двигавшийся навстречу автомобиль, нажал на тормоз и успел сфотографировать автомобиль, прежде чем последний свернул с улицы Луйзе во внутренний двор.

“Мало того, что машина двигалась без огней по встречной полосе, на протяжении всего инцидента водитель еще и говорил по телефону”, — описал читатель.

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