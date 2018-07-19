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19.07.2018, 08:20

ФОТО читателя Delfi: Все в лес — черники навалом!

 (3)
Читатель Delfi
Читатель Delfi
EST 2
P1050454

В лесах Харьюмаа наступила черничная пора. Сбор — 10 литров!

Житель города Локса, Ю.Бадмаев.

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