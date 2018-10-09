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09.10.2018, 07:40

ФОТО читателя Delfi: Вот это да! Следы медведя на водохранилище Юри


Читатель Delfi
Читатель Delfi
 
EST
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Заехал на обеденном перерыве на водохранилище Юри. На пляже были свежие следы двух медведей.

Смотрите фото!

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