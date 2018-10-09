09.10.2018, 07:40
ФОТО читателя Delfi: Вот это да! Следы медведя на водохранилище Юри
Заехал на обеденном перерыве на водохранилище Юри. На пляже были свежие следы двух медведей.
Заехал на обеденном перерыве на водохранилище Юри. На пляже были свежие следы двух медведей.
Strateegia ja tootearenduse teenuste valdkonnajuht…
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE ...
Tähtaeg: 12.10.2018
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