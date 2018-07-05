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05.07.2018, 09:20

ФОТО читателя Delfi: Во время реконструкции улицы Тонди строители повредили асфальт на частной земле, а ремонтировать отказываются!

комментарий старейшины Кесклинна
kopernik
kopernik
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ФОТО читателя Delfi: Во время реконструкции улицы Тонди строители повредили асфальт на частной земле, а ремонтировать отказываются!

Заканчивающийся ремонт отрезка улицы Тонди от Котка до Линну теэ вызвал вопросы у местных жителей. При проведении дорожных работ, строители отказались асфальтировать участки, прилегающие непосредственно к жилым и коммерческим зданиям.

Дело в том, что в ходе проведения дорожных работ строители активно использовали площади жилых и коммерческих территорий? и в итоге эти участки покрылись большим количеством трещин. В дальнейшем при эксплуатации отремонтированных участков возникнут проблемы с их прочностью.

Строители сетуют на то, что они занимаются только городской территорией, а частники должны оплачивать ремонт сами. Получается, покатались тут на самосвалах с щебенкой и песком, а вы уж там как-нибудь сами?

Управа обещает рассмотреть возможные повреждения

В понедельник столичные власти сообщили, что реконструкция проезжей части улицы Тонди завершена, а работы продолжаются лишь на тротуарах и газонах.

Старейшина Кесклинна Яанус Рийбе ответил Delfi, что проектная документация действительно подразумевает восстановительный ремонт тротуара лишь на городской территории.

Что касается утверждений читателя о поврежденном асфальте на частной территории, то представители Таллиннского коммунального департамента вместе с подрядчиком рассмотрят сделанные до ремонта фотографии, и если выяснится, что подрядчик повредил дорожное покрытие на частной территории, то подрядчику придется его восстанавливать.

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