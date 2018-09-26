ФОТО читателя Delfi: В воскресенье в Таллинне автомобиль перевернулся на крышу
В воскресенье утром в Таллинне произошло ДТП, в котором ехавший по Петербури теэ автомобиль снес столб уличного освещения и после этого перевернулся на крышу.
В воскресенье утром в Таллинне произошло ДТП, в котором ехавший по Петербури теэ автомобиль снес столб уличного освещения и после этого перевернулся на крышу.
Управлявшего автомобилем 52-летнего мужчину доставили в больницу на осмотр. Водитель был трезв, в машине он был один.
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