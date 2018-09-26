ФОТО читателя Delfi: В воскресенье в Таллинне автомобиль перевернулся на крышу

Mark Klaus EST

В воскресенье утром в Таллинне произошло ДТП, в котором ехавший по Петербури теэ автомобиль снес столб уличного освещения и после этого перевернулся на крышу.