Я - журналист Отправьте нам новость, фото или видео +
26.09.2018, 11:39

ФОТО читателя Delfi: В воскресенье в Таллинне автомобиль перевернулся на крышу


Mark Klaus
Mark Klaus
 
EST
Galerii: 7 pilti
DSCF1170

В воскресенье утром в Таллинне произошло ДТП, в котором ехавший по Петербури теэ автомобиль снес столб уличного освещения и после этого перевернулся на крышу.

Управлявшего автомобилем 52-летнего мужчину доставили в больницу на осмотр. Водитель был трезв, в машине он был один.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





"Мы надеялись, что представится случай пырнуть кого-то ножом". Откровенное письмо экс-заключенного

25.09.2018
Издание Naistekas опубликовало письмо бывшего заключенного, который рассказал о том, как преступный мир манил его с самого детства, а жизнь после выхода из тюрьмы не имеет никакого смысла.
Подробнее


ФОТО читателя Delfi: Красота! Редкая грибная находка под Кохтла-Ярве

23.09.2018
Близится к завершению противоречивый грибной сезон 2018 года. Несмотря на засушливое лето и пессимистичные прогнозы, сентябрь порадовал любителей тихой охоты разнообразием и обилием грибов. Расторопные почитатели ножа и корзинки уже заполнили свои кладовые грибными заготовками.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Formose
69,- €
27,60 €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Kiev
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107642001
129,60 €
77,76 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €

ВИДЕО читателя Delfi: Чарующие огни Фестиваля света в Cтаром городе

22.09.2018
С 19 по 21 сентября состоялся традиционный фестиваль света в Таллинне. Парк Кадриорг наполнился огнями, магией, романтикой и прекрасной музыкой. Трехдневный фестиваль света и музыки завершит празднование 300-летия Кадриорга. На фестивале вы могли увидеть различные инсталляции — игру света, видео, огня и звука в мистическом городском пространстве, обозримом из парка и со стороны Старого Таллинна.
Подробнее



ФОТО читателя Delfi: Пауэрбанк неожиданно набух во время подзарядки телефона и чуть не взорвался

21.09.2018
Купленный примерно два года назад в Selver пауэрбанк Acme во время подзарядки телефона неожиданно стал набухать и в итоге сломался. К счастью, читатель быстро отсоединил устройство и возгорания или взрыва не произошло.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: В Йыхви открыли кинетическую скульптуру “Василек”

17.09.2018
14 сентября в 13:00 торжественно была открыта третья кинетическая скульптура “Василек” от Ида-Вирумааского центра профессионального образования — на этот раз в Йыхви около торгового центра Tsentraal.
Подробнее