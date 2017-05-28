ФОТО читателя Delfi: В Причудье нашли боеприпас времен Второй мировой войны

Читательница портала Delfi, приславшая эти фотографии, написала, что в субботу в деревне Катазе, что в Ида-Вирумаа, в Причудье, нашли проржавевший боеприпас времен Второй мировой войны.
Находка была обнаружена дачниками на территории, где раньше находился советский пионерлагерь. На этом месте была столовая. Обнаружившие боеприпас люди вызвали сапёров, опасную находку увезли.
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