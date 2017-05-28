ФОТО читателя Delfi: В Причудье нашли боеприпас времен Второй мировой войны

Mürsk Ida-Virumaal Foto: Delfi lugeja

Читательница портала Delfi, приславшая эти фотографии, написала, что в субботу в деревне Катазе, что в Ида-Вирумаа, в Причудье, нашли проржавевший боеприпас времен Второй мировой войны.